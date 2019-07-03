Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 2019 yılı Haziran enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.
Bakan Albayrak: 'Enflasyonda düşüş trendi sürüyor'
03.07.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan,albayrak,enflasyon,
634686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634686.aspx
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