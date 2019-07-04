Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, tüm elektrik tüketicilerinin yeni bir hane veya iş yerine taşındıklarında elektrik aboneliğini kendi üzerlerine almaları veya bu yerleri boşalttıkları zaman aboneliklerini iptal ettirmeleri gerekiyor. Bu işlemler, Türkiye’de bulunan elektrik abonelerinin yüzde 4,6’sını oluşturan yaklaşık 2 milyon tüketici tarafından gerçekleştirilmiyor. Usulsüz kullanım yapan tüketiciler tespit edildiğinde ilk olarak aboneliğini üzerine alması yönünde uyarılıyor. Tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonenin enerjisi kesiliyor ve kesme açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca aboneliği üzerine alıncaya kadar enerji verilmiyor.

Konuya ilgili açıklamalarda bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, abonelerin mesken, ticarethane ve diğer tüketim noktalarından ayrıldıktan sonra mutlaka aboneliklerini sonlandırması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde dağıtım şirketinin söz konusu tüketim noktası için eski abone adına fatura göndermeye devam ettiğini kaydeden Bakal “Yeni tüketici, eski tüketici adına gelen faturaları ödemediği takdirde fatura kimin adına ise o tüketici mağdur oluyor. Vefat eden tüketicilerin varislerinin, merhum adına kayıtlı abonelikleri devam ettirmesi de yine usulsüz kullanıma giriyor. Elektrik tüketicilerinin mağduriyet yaşamamaları için tek yapmaları gereken aboneliklerini üzerine almak ve bilgilerini güncellemek” dedi.