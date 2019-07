Türkiye Gazetesi

Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin’in “Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa” teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü’nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl 7 Ekim’e kadar devam edecek olan organizasyona 2 bin 400 metrekarelik bir alanla ve en büyük pavyonlardan biriyle katılım sağladıklarını dile getirdi. Türkiye Millî Günü etkinlik alanında 7 coğrafi bölgeyi temsil eden sembolik binalara ve özel yapılara yer verdiklerine dikkati çeken Pekcan, Türkiye’nin kültürüne, ihracatına, turizmine, ekonomisine katkı sunmasını beklediklerini kaydetti. EXPO 2019 Pekin’in, Çin’e yönelik pazara giriş faaliyetlerine de büyük katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: Çin ile 18 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bundan sonraki yıllarda bizim için ‘Çin’den ne alabilirim’ yerine, ‘Çin’e ne satabilirim’ dönemi başladı. EXPO alanı aynı zamanda Çinli müşterilerle doğrudan diyalog kurabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil. Bunun için sabırlı ve istikrarlı olmalı, uluslararası fuarlara, EXPO’lara katılım sağlamalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye ve açabileceğimiz her kapıyı sonuna kadar zorlamaya hazırız. Nitekim bu sene 88’incisi düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuarı’na Çin partner ülke olarak katılacak ve iş dünyasıyla beraber güçlü katılım sağlayacak. Çeşitli iş etkinlikleri ve iş forumları düzenleyeceğiz. Bu konuda dün Çin Ticaret Bakanı ile de teyitleştik. İnşallah geniş katılımlı toplantılar düzenlemeyi, hem ihracatı hem de karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları artırıcı yönde çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

TÜRK ÜRÜNLERİ TANITILACAK

EXPO’ların kültür ve bilgi platformu olması ruhuna uygun şekilde Türkiye Pavyonu’nda düzenlenecek seminerlerde, makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlar başta olmak üzere Türk gıda ürünlerinin teknik ve iktisadi olarak tercih sebebi olmasının gerekçeleri anlatılacak. Ayrıca Çin tarafından büyük önem atfedilen “Kuşak ve Yol Projesi” kapsamında Türkiye’nin gıda ürünlerinin tanıtımına yönelik etkinlikler yapılacak.

AÇILIŞI PEKCAN YAPTI

Türkiye Millî Günü etkinliklerinin açılışı, Bakan Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve EXPO 2019 Pekin Genel Müdürü Feng Yaoxiang’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KALICI OLACAK

Çin EXPO İdaresi tarafından Türkiye Pavyonu’nun, en çok ilgi çeken alanlardan biri olarak, EXPO 2019 Pekin sonrasında da kalıcı sergiye dönüştürülmesi talep edilirken, bu istek Ticaret Bakanlığınca uygun bulundu. Böylece pavyon, iki ülke arasındaki güçlü bağın ve Çin’deki ticaret ve tanıtım diplomasisinin kalıcı bir anıtı olacak.