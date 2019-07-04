Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik tarafından imzalanan protokolle, millî muharip uçak (MMU) ve ağır sınıf taarruz helikopteri hayata geçirecek teknisyenler yetiştirilecek. Bu kapsamda Ankara Kızılcahamam’da yer alan Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi “TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek. Bu okuldan mezun olup araştırma üniversitelerinin savunma sanayi ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek.