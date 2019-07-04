Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding inovatif ürünleriyle çığır açıyor. Bugüne kadar su ve leke itici özelliklere sahip pek çok yeni ürüne imza atan Orka Holding’in Giresun’daki tesislerinde üretilen 180 gram ağırlığındaki “ultra hafif” ceketlerine hem yurt içi hem de yurt dışından sipariş yağıyor. İstanbul’da 82 ülkeden yaklaşık 200 bayi ağırlayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, lüksü ulaşılabilir bir fiyatla satışa sunduklarını belirterek “Yurt dışı Bayi Buluşması’nda en yeni ürünümüz olan ‘ultra hafif’ ceketler büyük ilgi gördü. İtalyan kumaştan, yüzde 100 Yeni Zelanda yününden üretilen ceketlerimiz, vatka, tela, astar gibi malzemeler içermediği için gömlek hafifliğine ve doğal elastikiyete sahip. Makinede yıkanabiliyor, kolayca kuruyor, kırışmıyor. Terlediğinizde koku yapmıyor. Termal özelliğe sahip. Erkeklerin temmuz- ağustos sıcağında bile rahatlıkla giyebileceği bir ceket. 400 ila 600 avro fiyatla satışa sunuyoruz” dedi. Orakçıoğlu, yaptıklarının bununla sınırlı olmadığını, bugüne kadar antistres çamaşır ve t-shirt, antibakteriyel çorap, parfüm kokulu takım elbise ve çorap, su itici özellikte nanocare gömlek, kırışmayan takım elbise, leke tutmayan ve serin tutan gömlek, cilt bakımı yapan kumaşlar, soğuktan koruyan giysiler gibi bir çok inovatif ürüne imza attıklarını söyledi.

İLK ALTI AYDA HEDEFLERİMİZİ AŞTIK

Hem kârlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede daha yılın ilk yarısında hedefleri aştıklarını anlatan Orakçıoğlu şu bilgileri verdi: Her yıl ciromuzu ve satış performansımızı yüzde 30’lar seviyesinde artırıyoruz. Dünyada en çok konuşulan ilk beş markadan biri olma hedefimiz adım adım gerçek oluyor. Avustralya’dan Amerika’ya kadar beş kıtada yer alan ve üzerinde güneş batmayan bir marka olarak ışık hızında büyümeye devam ediyoruz. İlk altı ayda aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. İki ayda yeni havalimanındaki mağazalarımızla satış hedeflerinin üzerine çıktık. 20 mağaza ile yıl sonunda toplam 40 yeni mağaza açmış olacağız. Bu yıl yurt içinde ve yurt dışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedefliyoruz. Böylelikle yıl sonunda yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarımızın toplamı 420 olacak. Yine 2019 yılı sonunda ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedefliyoruz. Yurt dışında perakende ciromuz hâlihazırda 60 milyon dolara ulaştı.

İTALYANLAR DAMAT'I KENDİ MARKASI SANIYOR

Dünya modasının kalbi İtalya’da lüks markaları geride bırakarak yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydettiklerini dile getiren Orakçıoğlu “2016 yılı son çeyreğinde giriş yaptığımız İtalya’da satış noktası sayımız 31’e ulaştı. Yıl sonunda bu sayı 40’a çıkacak. Öyle ki İtalyanlar Damat’ı İtalyan markası sanıyor. İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, bizimkilerin kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi. Kısacası, en zoru başarmış durumdayız. Ayrıca, İtalya’da çok güçlü olan bir distribütörden gelen bir teklif üzerine Milano’da showroom açtık. Bu sayede aralarında Brezilya, Meksika, Kanada, Malezya, Peru, Panama, Endonezya ve Avustralya’nın da olduğu çok farklı pazarlara ürün pazarlamaya başladık” dedi.