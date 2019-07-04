Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve yılın ikinci yarısında döviz ataklarının da bir sonucu olarak hızlı artan enflasyon, haziranda beklentiler dahilinde hızlı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,03 olarak gerçekleşirken, yıllık rakam da son 1 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 15,72 olarak kayıtlara geçti. Beklenti, enflasyonda aylık yüzde 0,05, yıllık artış görülmesi, yıllık enflasyonun ize baz etkisiyle mayıs ayındaki yüzde 18,71’lik seviyeden yüzde 15,74’e sert düşmesi bekleniyordu. Gerçekleşme, beklentilerden de iyi bir rakam olunca borsa yükseldi, dolar düştü, faizde indirim beklentisi kuvvetlendi. Düşüşte tarla ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla yüzde 50’yi aşan oranlarda ucuzlayan işlenmemiş gıda fiyatları ile Ramazan Bayramı sonrası düşen giyim fiyatlarının etkisi büyük oldu. Önümüzdeki ay ise KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermesiyle artacak olan ürün fiyatları enflasyon için bir miktar risk taşısa da üçüncü çeyrekte düşüşün sürmesi bekleniyor.

TEK HANE EYLÜLDE

Enflasyon rakamlarını değerlendiren uzmanlar, eylül veya en geç ekimde hedeflenen tek haneli enflasyonun görülmesine dair beklentisini koruyor. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı “Yıllık enflasyonda eylül-ekim döneminde tek haneli rakamların görülmesinin olası olduğuna dair öngörümüzü koruyoruz” ifadesini kullandı. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi de yıllık enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 10-11 bandına gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hızlı gerileyen enflasyona bakıldığında, gıda ve hizmet fiyatlarının aşağı yönlü olmasının öneminin daha net görüleceğini ifade etti.

"Yıl sonu hedefimizin altına geldik"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları hakkında açıklama yaptı ve “Enflasyonda düşük trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik” dedi. Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sene sonunda enflasyonun hedef rakamın da altında ve tek hanede bitirileceğini vurguladı. Albayrak “Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” ifadesini kullandı.