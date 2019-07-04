Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur ve memur emeklisi ise ocakta yüzde 4 zam aldı. Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak. Altı aylık enflasyon yüzde 5,01 olduğundan memur ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 1 enflasyon farkı yansıtılacak, ayrıca toplu sözleşmede belirlenmiş olan yüzde 5’lik zam yapılacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 6,01 zam almış olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı. Memur aylıkları da yüzde 6,01 zamlanacak. Böylece en düşük memur maaşı, 3 bin 512 liradan 3 bin 725 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 525 lira olacak.