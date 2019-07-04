Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” hadis-i şerifini kendine rehber ederek 1975’te kurulan İhlas Vakfı, bu seneki kurban vekâlet bedellerini ilan etti. Kırk dört senedir öğrenci yurtlarında anne babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden vakfın mütevelli heyeti başkanı Ahmet Tuncer Akalın, konuya dair yazılı bir açıklama yaptı. Akalın, 2019 senesi yurt içi kurban vekâlet bedelini 950 TL, yurt dışı kurban vekâlet bedelini ise 750 TL olarak belirlediklerini söyledi. Hayırseverlerin her sene olduğu gibi bu sene de bağışlayacağı kurbanların çoğunluğunun yurt içinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesileceğini, böylelikle bu yurtlara Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin yüzünün güleceğini sözlerine ekledi. Akalın, İhlas Vakfına, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü verildiğini belirterek bu şuurla hareket ettiklerini dile getirdi. Akalın, açıklamasını şöyle tamamlandı: Hayırseverlerin 44 seneden beri gönül rahatlığıyla İhlas Vakfına bağışladığı kurbanları, yurt içinde öğrencilere dağıtıyoruz. Yurt dışında ise Çad, Afganistan, Somali, Fildişi Sahili, Uganda , Sudan, Yemen ve Gazze’de keserek fakir ve yetimlere ulaştırıyoruz.

Nasıl vekâlet verebilirim?

Ahmet Tuncer Akalın, nasıl vekâlet aldıklarını ise şöyle anlattı: ‘Kurbanı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye ve dilediğine vermeye ... her birini münferiden umumi vekil ettim’ sözlerini hassasiyetle söyletiyoruz. Kurbanlık alınırken vekâlet sahibi adına niyet ediliyor. Kesim esnasında da kasaba vekâlet sahibinin ismini söyletiyoruz. Aldığımız vekâlete istinaden tekbir getirerek kesimleri gerçekleştiriyoruz. Hayırseverler, ‘www.ihlasvakfi.org.tr’ adresinden ya da 0212 451 49 00 No.lu telefon vasıtasıyla vekâletlerini verebilir.

DENİZ FENERİ

Hedef: 14 bin hisseyi geçmek

Deniz Feneri Derneği de 2019 kurban vekâlet ücretlerini açıkladı. Dernek, yurt dışını 720 TL, yurt içini bin 200 TL olarak belirledi. Bu fiyatlarında dışında ise Filistin’de kurban vekâleti bin 700 TL, Balkanlarda 920 TL olarak kararlaştırıldı. Dernek, geçen sene 14 bin hisse kestiklerini ve bunun üzerine çıkmak istediklerini belirtti.

SADAKATAŞI

Kurbanın sırrı paylaşmakta

Sadakataşı Derneği, bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı” çağrısıyla dört kıtada ve 30 ülkede gerçekleştirecek. Organizasyonda kurban hisse bedeli, birinci bölge (Afrika ve Asya ülkeleri) 500 TL, ikinci bölge (Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkeleri) 800 TL, üçüncü bölge (Balkanlar ve Orta Doğu) bin 250 TL, dördüncü bölge (Filistin ve Kıbrıs) 2 bin TL olarak açıklandı.