Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Girişimcilerin iş fikirleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) destekleriyle kolayca hayata geçiyor. Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 370 bin liraya varan destek veriliyor. İşte 4 kalemde destekler:

KURULUŞ DESTEĞİ: Geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira destek sağlanıyor..



PERFORMANS DESTEĞİ: İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken, ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Program başlangıç tarihinden itibaren 1'inci yıl birinci performans dönemi ve 2'nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanıyor. 2 dönemde toplam 10 bin ile 40 bin lira arasında destek veriliyor. Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.



MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM DESTEĞİ: İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz destek sağlanıyor. Üst limit; işletmenin teknolojik düzeyine göre 100 bin, 200 bin ya da 300 bin lira. Destek oranı yüzde 75..



MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: Geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75.



KİMLER BAŞVURABİLİR?



Girişimcilik eğitimini tamamlamış girişimcinin kurduğu ve İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabiliyor. Eğitimin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekiyor.(Takvim)