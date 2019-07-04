Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 26 Haziran’da yılın en yüksek düzeyi olan 13 bin doları gördükten sonra 9 bin dolara kadar gerilemişti. Bitcoin’deki artışta Facebook’un kripto para birimi Libra’nın tanıtılması etkili olurken, Libra’ya yönelik çeşitli otoritelerden açıklamalar yapıldı. ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Maxine Waters, Salı günü Facebook’a gönderdiği mektupta, yasa yapıcıların Libra’nın olası risklerini değerlendirebilmesi için şirkete operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı. Söz konusu mektupta, “Facebook’u dünya nüfusunun çeyreğinin kullanması sebebiyle, Kongre’nin mevcut sorunları inceleme ve harekete geçmelerine fırsat tanımak için Facebook’un acilen (Libra) uygulama planlarını durdurması gerekiyor” denildi.

Waters’ın mektubuna yanıt olarak Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, Çarşamba günü yayınlanan bir blog yazısında şirketin Libra’nın kontrolünde olmayacağı yönündeki savını tekrarladı. Facebook’un Libra Birliği’nin yüzlerce üyesinden yalnızca biri olacağının altını çizen Marcus, şirketin herhangi bir özel hakka sahip olmayacağını belirtti ve ekledi:



“Sonuç olarak, Libra’dan faydalanmak için Facebook’a güvenmenize gerek yok.”

Gelişmelerin ardından piyasada görülen karışık seyre rağmen piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.70 artışla 11 bin 738 dolara yükseldi ve 208 milyar 905 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 63’ünü oluşturdu.

Toplam 2,311 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.73 ile yalnızca Bitcoin Cash yükselirken, en büyük 100’den de 62’si düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 11.11 ile 83’üncü sıradaki Dent öncülük etti.

Açıklamaların ardından görülen dalgalanmaya rağmen piyasa hacmi, Bitcoin’deki artışla desteklenerek son 24 saatte yüzde 1.5 artışla 331 milyar 796 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 82 milyar 376 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.70

5.Bitcoin Cash yüzde 0.73 yükselirken

2.Ethereum yüzde 0.69

3.Ripple yüzde 1.25

4.Litecoin yüzde 0.87

6.EOS yüzde 0.23

7.Binance Coin yüzde 0.91

8.Tether yüzde 0.58

9.Bitcoin SV yüzde 1.22

10.TRON yüzde 0.49 düştü.