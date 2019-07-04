TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yanyınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
04.07.2019 - 10:10 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yanyınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.
Etiketler : Merkez Bankası,
634787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634787.aspx
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