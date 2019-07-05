Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

163 ülkeden 18 bin yabancı çalışan ile görüşülerek yapılan araştırmaya göre ilk sırada İsviçre yer alırken onu Singapur ve Kanada takip etti. Türkiye ise Almanya ve Birleşik Arap Emîrliklerini geride bırakarak 7. oldu.

Katılımcılar yüzde 62’si hayat kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtirken yüzde 52’si kariyerine, hobilerine veya ailesine odaklanmaya daha fazla zaman bulduğunu, yüzde 55’i daha iyi bir ev veya araba gibi isteklerini karşılayabildiğini, yüzde 69’u ise kendisini güvende hissettiğini ve yerel halkın cana yakın olduğunu ifade etti. Türkiye’deki yabancıların yüzde 60’ı kendi ülkelerine kıyasla iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu belirtirken, yüzde 59’u daha fazla seyahat ettiğini, yüzde 57’si de dalış, yabancı dil veya yemek pişirme gibi yeni bir beceri öğrendiğini ifade etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel “HSBC Expat Explorer anketi, hem kariyerinde yükselmek isteyen hem de yüksek bir hayat kalitesi arayışında olan yabancı çalışanlar için Türkiye’nin iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor” dedi