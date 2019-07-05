Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar 5,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32 TL’de yer alıyor.