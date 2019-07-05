Dolar - euro kaç TL? 5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar 5,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32 TL’de yer alıyor.
Dolar - euro kaç TL? (5 Temmuz 2019 güncel dolar ve euro)
05.07.2019 - 08:50 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? İşte merak edilen 5 Temmuz 2019 güncel dolar ve euro'daki son durum...
Dolar - euro kaç TL? 5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,tl,
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