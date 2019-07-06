Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli bütün adımların kararlılıkla atıldığını, atılmaya da devam edileceğini söyledi. Albayrak, Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) 7. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Bakan Albayrak “Cari açığımız 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Mayısta olmasa da haziran itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek. Büyüme ve istihdamda ikinci yarıda Yeni Ekonomik Program (YEP) hedeflerinin üzerine çıkacağız. Banka dışı finansal kesimin daha iyi noktalara gelmesi için desteğimiz devam edecek. Sektörün dönüşümüyle ilgili kararları birinci elden ben takip edeceğim” diye konuştu. Son 6 yılda yaşananlara bakıldığında Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunun daha net görüleceğine vurgu yapan Albayrak “Türkiye artık gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübe kazandı. Herkese söylüyorum; içimiz rahat olsun. Dostlarımıza da söylüyorum. Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak bir ülke” diye konuştu.

İKİNCİ YARIDA TEK HANE

En önemli hedeflerden birinin yüksek enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Bakan Albayrak “Enflasyonda hedeflediğimiz rakamın bile altında yüzde 15,7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu finansal saldırılara maruz kaldığımız tarihin öncesine taşımış olduk. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha gerilere çekileceğini ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere ilerleyeceğiz. Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz. Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek” dedi.

DURUN, SİZ KARDEŞSİNİZ...

Türkiye’nin önünde fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem olduğunu, piyasanın dinamiklerini dikkate alarak yeni dönemi arzu edilen hedeflerle değerlendireceklerini söyleyen Bakan Albayrak “Ekonomik büyüme için finansal kurumlar ve reel sektör arasındaki ilişkinin güçlü olması önem arz ediyor. Finansal kurumların etkin çalışması büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyince bankacılık sektörü temsilcilerinin yüzü ekşiyor. ‘Durun, siz kardeşsiniz’. Ben öyle diyorum” dedi.

AZ KONUŞUP ÇOK İŞ YAPACAĞIZ

Albayrak “Enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanacağız, bunlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Sektörü ileriye taşıma noktasında desteğimiz sürecek” dedi.