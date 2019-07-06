Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

150 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Star of Bosphorus, başta yerli firmalar olmak üzere yurt dışındaki firmalara da hizmet verecek. Tam kapasite çalıştığında bin kişiyi istihdam edecek olan merkezin beş sene zarfında Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunması hedefleniyor. Star of Bosphorus’un açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, millî teknoloji hamlesi kapsamında Dijital Türkiye Yol Haritası hazırladıklarını belirterek “2030 yılına kadar yapay zekânın, global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunması ve ülke ekonomilerini ortalama yüzde 26 oranında büyütmesi bekleniyor. Gelişmiş ülkeler, bu muazzam pazarda paylarını muhafaza etmek için üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoloji lideri şirketler ve girişimler aracılığıyla yapay zekâ teknolojileri konusunda adımlar atıyorlar. Biz de bunun farkında olarak ciddi çalışmalar yapıyor, kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik projeler üretiyoruz. Bu önemli merkezin; dijital kalkınma hedeflerimize güç ve ilham vereceğine inanıyorum’’ dedi.

9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI

Merkezin açılışında konuşan NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol da Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak ‘Millî veriyi ülkemizde tutmak amacıyla harekete geçtik ve yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla işte karşınızda gördüğünüz bu teknolojik sanat eserini ülkemize kazandırdık. 9 derece üzeri deprem dayanıklılığı, kullanılan sismik izolasyon teknolojisi ve 138 adet izolator üstüne inşa edilmesi ile dünyada sayılı yapılardan biri ve bölgemizin en gelişmiş veri merkezlerinden bir tanesidir. Star of Bosphorus ile başlayan yolculuğumuzu, inşallah hem Anadolu’muzda hem de farklı teknoloji alanlarında yapacağımız yatırımlar ile devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.