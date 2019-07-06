Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türk iş dünyası önümüzdeki hafta bir araya gelerek yaptırım kararını enine boyuna tartışacak. TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde yapılacak toplantıda yaptırımların sınırı aşan nitelikte uygulanmasına dikkat çekilerek şirketlerin nasıl davranması gerektiği noktasında bilgiler paylaşılacak. Yaptırım kararlarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı biliniyor.

TİCARET STABİL

Türkiye ile İran’ın ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu miktarın yaklaşık 7 milyar dolarını İran’dan yapılan ithalat oluşturmuştu. Türkiye’nin İran’a başta tütün olmak üzere bebek bezi, çinko, taşıt parçaları ve kâğıt gibi ürünler ihraç ettiği biliniyor. İran’dan yapılan ithalatta ise işlenmemiş çinko ve aluminyum, etilen polimerler, kimyasal gübreler ve asfalt gibi ürünler başı çekiyor. İran’dan Türkiye’ye 2016 yılında 1,6 milyon, 2017 yılında 2,5 milyon, 2018 yılında ise 2 milyon turist gelmişti.