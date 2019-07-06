Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları az da olsa düştü. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir ise bir süredir devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün 255,3 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 415,70 liradan işlem görüyor. İşte 6 Temmuz altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2019

GRAM ALTIN: 255,82 TL'den alınırken, 255,87 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 406,08 TL'den alınırken, 415,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 810,95 TL'den alınıyor ve 835,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.658,00 TL'den alınıyor, 1.703,00 TL'den satılıyor.