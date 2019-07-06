Altın fiyatları az da olsa düştü. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir ise bir süredir devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün 255,3 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 415,70 liradan işlem görüyor. İşte 6 Temmuz altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2019
GRAM ALTIN: 255,82 TL'den alınırken, 255,87 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 406,08 TL'den alınırken, 415,70 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 810,95 TL'den alınıyor ve 835,33 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.658,00 TL'den alınıyor, 1.703,00 TL'den satılıyor.