Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, kurda yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenen, ülkemizde de vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen yatırım aracıdır. Peki, gram tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Temmuz güncel ve canlı altın fiyatları burada...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Günümüzde hiçbir zaman önemini yitirmeyen madenlerden biri olan çeyrek altın 7 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde 401,65 TL'den alınırken 410,77 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun açılmasıyla gram altın fiyatları da merak edildi. 7 Temmuz Pazar günü gram 253,18 TL'den alınırken 253,23'den satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Değerli madenlerden biri olan Cumhuriyet altını da piyasaların vazgeçilmez gözdesi olma özelliğini koruyor. Cumhuriyet altını bugün 1.680,00 'den alınırken 1.701,00 'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altının yeni güne nasıl başladığı ve ne kadardan alıcı bulduğu yoğun şekilde sorgulanıyor. Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; tam altın 1.621,75 TL'den alınırken 1.653,49 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Yarım altındır. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 808,34 'den alınırken 829,28 'den satılıyor.