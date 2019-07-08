Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bu sene içinde 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını söyledi. Koca “İlk etapta 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve üç bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda toplam 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Kılavuz hazırlığımız bitti, ÖSYM’ye gönderdik. 17 bin 689 personeli de muhtemelen eylül-ekimde ÖSYM’nin takvimine göre planlamış olacağız” dedi. Bakan ayrıca birçok konuya değindi. Koca’nın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

OBEZİTE: Çocukların üçte biri obez veya fazla kilolu. Birçok hastalığı tetikleyen obeziteyle mücadeleyi çok önemsiyoruz. Hareketli bir hayat noktasında son derece güçlü bir yaklaşım sergilemeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile diyalog içerisindeyiz.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: ‘Bağımlılıkla Mücadele Kurulunun geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantısında önemli kararlar alındı. ‘Bahar Projesi’ başlattık. Hastalarımızı özellikle meslek edindirme, normal hayata kazandırma anlamında aileleriyle birlikte sosyalleşmelerini sağlayarak 6-9 ay merkezlerimizde rehabilite etmeyi planlıyoruz. Şu an İstanbul Erenköy ve Tuzla’da uygulanıyor. Önümüzdeki yıl, proje dört ilde devreye girecek. 2023’e kadar bu merkezlerin sayısı 40’a ulaşacak. Şehir Hastaneleri’nin devreye girmesiyle var olan eski hastanelerimizin bir kısmını yer yer Bahar Projesi için değerlendirmek istiyoruz.

ORGAN NAKLİ: Avrupa’da organ nakli sayımız birinci sırada. 2017’de toplam 4 bin 902 iken 2018’de 5 bin 600’e yakın organ nakli gerçekleşti. Dünyada canlıdan bağışın daha fazla yapıldığı ülke Türkiye. Bu sayı daha da artmalı, çünkü şu an 26 bine yakın hastamız organ bekliyor.