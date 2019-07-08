Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BOTAŞ tarafından yürütülen yatırımlar sonucunda 40 bin ile 130 bin metreküp kapasiteli konvansiyonel gemiler, BOTAŞ’ın iskelesine yanaşabilmekte iken; tamamlanan İskele Genişletme Projesi ile iskelenin uzunluğu 440 metreye çıkarılarak 266 bin metreküp kapasiteli 355 metre uzunluğuna sahip olan Q-Max ebat gemilerin BOTAŞ’ın iskelesine yanaşmasına imkân sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatlarıyla devam eden çalışmalarda BOTAŞ, LNG alanında önemli bir çalışmaya imza attı. Tuz Gölü depolama tesisi ve yüzer LNG gemileriyle (FSRU) enerji arzı konusunda dünyada adından sıklıkla söz ettiren Türkiye şimdi de Q-Max olarak tabir edilen dünyanın en büyük gemilerinden LNG alabilecek kapasiteye ulaştı. Osman Çobanoğlu