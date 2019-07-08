Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanla güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor

HASTALARA ÖNCELİK

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, 2018 yılında üretimin düşük olduğunu belirterek, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla rekoltenin artmasını, yaklaşık 2 bin 500 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekledikleri söyledi. Civelek “Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan 1.500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1,5 tona yakın talep var. Bu yıl hepsini karşılamaya çalışacağız” dedi. Bölgede polenin 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlendi. Osman Civelek “Taklitleri çok. O yüzden her yıl ambalaj değiştiriyoruz. Vatandaşlarımız aldanmasın. Coğrafi işaret alındığında taklitle mücadele kolaylaşacak” diye konuştu.