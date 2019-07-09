Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önünde dört yıllık seçimsiz sürecin bulunduğu, bu dönemde en önemli beklentilerinin finansal istikrar ve yapısal reformlar olduğunu ifade eden TÜSİAD Başkanı, kurumların güçlendirilmesi, yönetim şekilleri ve sahip oldukları itibar ile ekonomiye daha fazla katkı yapar hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni yönetim sisteminin umulandan çok hızlı devreye girdiğini, bazı sıkıntılar olduğunun da görüldüğünü söyleyen Kaslowski “Bu sıkıntıları gidermeye yönelik anayasal değişikliklerin yapılacağı yönünde çalışmalar duyuyoruz. Bunların hem süratle hazırlanmasını bekliyor hem de sistemi yeni denge ve kontrol mekanizmalarıyla destekleyecek değişiklikler görmeyi umuyoruz. diye konuştu. Makul, düşük bir faizle para bulma ihtimalinin bir süre daha oluştuğunu anlatan Kaslowski “Yurt dışında bir miktar gevşemeye gidilmesi TL üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Bize döviz borcu sorununu çözmek için zaman kazandırır ama bizim borç azaltma döneminde olmamız gerekiyor. Dışarıdan daha fazla borçlanmak değil, mevcut borcumuzun maliyetini düşürmek ve geri ödemesini kolaylaştırmak açısından faydalı olacaktır bu” dedi. Rekabete dayalı piyasa ekonomisine sadık kalınması gerektiğini belirten Kaslowski “AB üyelik sürecini yeniden canlandırmalı, öngörülebilir hukuk düzenine kavuşmalıyız. Dört senelik seçimsiz süreç, bunların hepsini başaracak zaman imkânı sunuyor” ifadesini kullandı.