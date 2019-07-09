Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl AVM arzında başı 525 bin metrekareyle Türkiye çekerken Türkiye’yi, 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa ve 164 bin metrekareyle Finlandiya takip etti.

2019-2020’de açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye’nin çekeceği öngörülürken, bu dönemde Türkiye’de 1,6 milyon metrekare büyüklüğünde yeni AVM açılacak. Avrupa’daki en büyük AVM de 180 bin metrekareyle Kayseri’de kapılarını açıyor

Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen sene en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu.

Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 168,1 milyon metrekareye ulaştı.

Raporda yer alan bilgilere göre, 2019-2020 döneminde açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye çekecek. Yeni alışveriş merkezi arzında Türkiye’de söz konusu dönemde bir milyon 603 bin metrekare büyüklüğünde yeni AVM arzı gerçekleşecek. Ayrıca mevcut AVM’lere 7 bin metrekarelik ekleme yapılacak. Söz konusu dönemde yeni AVM arzında Türkiye’yi br milyon 549 bin metrekareyle Rusya, 368 bin metrekareyle Fransa, 303 bin metrekareyle Polonya, 290 bin metrekareyle İspanya, 187 bin metrekareyle Fnlandiya izleyecek. Ayrıca Rusya’da 270 bin metrekare, Fransa’da 309 bin metrekare, olonya’da 40 bin metrekare, Finlandiya’da ise 20 bin metrekare mevcut AVM’lere ekleme yapılmış olacak.