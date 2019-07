Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz Türk’ün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlayan startup’ların davet edildiği yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın başvuru geldi. Yarışmada “Sosyal Fayda” kategorisinde KompoRize ile Mustafa Kuyumcu, “Teknoloji” kategorisinde SafeTech ile Fatma Ertürk ve “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız bu yıl ilk üçe girerek toplam 150 bin liralık ödülün sahibi oldu. Önemli bir atık problemine çözüm getiren KompoRize, çay üretimi esnasında açığa çıkan çay liflerini otomotiv, inşaat ve mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu çevre dostu ham maddelere dönüştürüyor. Kuyumcu, aldığı ödül ile aynı zamanda memleketi olan Rize’ye bir üretim hattı kurarak istihdam oluşturmak istiyor. Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk ise elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretti. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Can Yıldız da Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hâle getiren bir eğitim materyali üretiyor. Sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hâle getiren özel bir teknolojiyi içinde barındıran Tolkido, öğrenme sürecini hızlandırıyor ve evde de özel eğitim imkânı sağlıyor.

Öte yandan ilk 10’a giren startup’lara ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi.

STARTUP'LARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ

Mercedes-Benz Türk’ün sadece girişimcileri desteklemekle kalmadığını, bu girişimci ruhunu şirket içinde de yaşattıklarını ifade eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “2017 yılından bu yana şirketimiz içinde Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi oluşturduk. Şirketimizde startup ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi hedefliyoruz. Bu öncü hareketle tüm Daimler ülkeleri arasında bu merkezi kuran 5 ülkeden biri olduk. Bunu aşağıdan yukarıya ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapan ilk ülke Türkiye oldu. Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi, şirketimiz içerisinde her çalışana ulaşarak, yenilikçi fikirleri yakalıyor ve bu fikirlerin hayata geçmeleri sağlıyor. Startup’lardan çok şey öğreniyoruz ve onlardan aldığımız enerjiyi şirket kültürümüze taşıyoruz” diye konuştu.