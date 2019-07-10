Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden 20 bin ürünü müşterilerine sunan Çil, Türkiye’nin 81 iline günde ortalama bin kargo yollarken özel günlerde ise bu sayı 3 bine çıkıyor. İnternet satışıyla tanışmasının 2008-2009 yıllarına dayandığını belirten Çil “O yıllarda e-ticaret çok popüler değildi ama ben bir kaç platformda kartuş ve yazıcı satarak bu işe başladım. İşlerimiz ilerlediğinde kendi internet sitemizi kurduk, bayilikler verdik ve yurt dışı satışlarına başladık. Daha sonrasında da kişiye özel hediyelik eşya işine girdik. Türkiye’nin en büyük hediyelik eşya satan sitelerinin dikkatini çektik. Onlarla iş ortaklığına başladık. Şu anda Türkiye çapında bu sektörün yüzde 50-60’ına sahibiz” dedi. ilk zamanlarda sadece bardaklara baskı yaparken şimdi 3 boyutlu tablolar gibi pek çok ürün hazırladıklarını anlatan Çil “Şu an 20 bin ürüne ulaştık. Geldiğimiz noktada online pazarın da büyümesiyle binlerce kişiye ulaşmaya başladık. Özel kutlamalarda günde 3 bin kargo çıkışımız oluyor. Yıl boyu ise ortalamamız günlük bin kargonun altına düşmüyor. Kendi sektörümüzde lider ve söz sahibi konumdayız” diye konuştu.