Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk defa Türkiye büyükşehirleri için yapılan “TURKEY METROPOL 30” araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. İstanbul 131, 6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada yer alırken onu 35,4 milyar dolarla Ankara, 24,2 milyar dolarla İzmir, 16,04 milyar dolarla Kocaeli, 15, 7 milyar dolarla Bursa, 10,3 milyar dolarla Antalya, 7, 8 milyar dolarla Konya, 7,2 milyar dolarla Gaziantep, 7,2 milyar dolarla Adana, 6, 7 milyar dolarla Mersin izledi.

Marka gücü sıralamasında ise İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88,6’lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, 41,4 puan alan Şanlıurfa ise listenin sonunda yer aldı. İzmir 88,1 puanla 2’nci, Ankara 82,9 puanla 3’üncü, Antalya 78,4 puanla 4’üncü, Bursa 76,3 puanla 5’inci, Muğla 69,3 puanla 6’ncı, Konya 66,7 puanla 7’nci, Trabzon 66,7 puanla 8’inci sırada, Kocaeli 66,4 puanla 9’uncu, Adana 64,4 puanla 10’uncu oldu.