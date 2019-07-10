Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Yaklaşık 200 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşmelerde hükûmetin teklifi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira seyyanen artış, tüm işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklifi gelirken, artışı yeterli bulmayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay masayı terk etti. Yetkili sendika konumundaki TÜRK-İŞ, haziran ayında yapılan bir önceki görüşmede en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini talep etmişti. Hak-İş de geçtiğimiz hafta taleplerini Bakan Selçuk’a sunmuş, ilk 6 ay için yüzde 15 ve brüt 4 bin 250 lira altında ücret kalmaması talep etmişti. Ayrıca 360 lira iyileştirme yapılmasını, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış gerçekleştirilmesini istemişti.

GEREKİRSE GREVE GİDERİZ

Toplantı sonrası bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay “Bakanlığın vermiş olduğu teklifin müzakere edecek bir tarafı yok. Elektriğe, çaya ve şekere yüzde 40 civarında zam yapılmışken, bizim hesaplarımıza göre yüzde 17 enflasyon var. Buna rağmen yüzde 5 teklif ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ederek masadan kalktık. TÜRK-İŞ olarak arzumuz sürecin masada bitmesi. Sözleşme süreci devam ediyor. Daha önümüzde 60 gün var. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında olur ya da greve gideriz. Grevle ilgili bir arzumuz yok ama kanunlar, yasalar bize ne yapmamızı işaret ediyorsa onu yapmak zorundayız. Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok” diye konuştu.