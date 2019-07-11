Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hak-İş Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum” dedi. Erdoğan, Merkez Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınarak yerine Murat Uysal’ın atanmasına da değinerek “Orada bir tıkanıklık vardı. Bunun bedelini ülke olarak birlikte ödüyorduk. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir” diye konuştu.

MB DESTEK VERECEK

Faiz ve enflasyonu tek haneye düşüreceklerini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Faiz’ denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Orada tıkanıklık vardı. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Faiz enf-lasyonun anasıdır. Biz faizi yüzde 63’ten alıp yüzde 4,6’ya indirdiğimizde enflasyon yüzde 7’ye inmiştir. Batı bize Gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Sonra faiz birden yükselmiş ve çift haneli rakamlara çıkmıştır. Enflasyon da onunla birlikte çift haneli rakamlara çıkmıştır. Şimdi bunu tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bunu başaracağız. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz.

İŞSİZLİK DÜŞECEK

Erdoğan, son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte işsizlik oranının bir miktar arttığını işaret ederek “İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıksa da OECD ülkeleri arasına çok iyi bir noktadayız” dedi.

IMF İLE İŞİMİZ YOK

IMF iddialarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi bize IMF’yi tavsiye edenler var. O kapı kapanmıştır. Bizim için IMF diye bir şey artık söz konusu değildir. Yapısal reformları hızlandırarak dış şoklara karşı daha güçlü hâle gelerek bütün bu süreçleri geride bırakacağız. İşte o zaman borçlanma politikalarımızı sürdürülebilir zeminde yürütme imkânına kavuşacağız” diye konuştu.

ORMAN İŞÇİLERİNE UZATMA

Geçici orman işçilerine müjde veren Erdoğan “Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi” dedi.

İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR

∂ İhracat hedefi ile ilgili konuşan Erdoğan “Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibarıyla bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik” dedi.