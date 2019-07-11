Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FİKKO toplantısının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi. Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye'ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirten Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük."

TCMB İLETİŞİM BAŞDANIŞMANI OTYAM'A İLETİŞİM KOORDİNASYONU VAZİFESİ



Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam'a, FiKKO'nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevinin verildiği ifade edildi.