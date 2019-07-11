Kurban ve adak satış yeri kiraya verilecek | Kira yeri fiyatı ne kadar?... Darülaceze Başkanlığı tarafından adak ve kurban satış yeri bir yıl süreyle kiraya verilecek. Peki kira yeri fiyatı ne kadar?Kurban ve adak satış yeri kira fiyatları nasıl? İşte detaylar.. Kurban ve adak satış yerinin kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık arttırma usulü ile Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda 16 Temmuz 2019 tarihinde Salı günü saat: 14:00' te yapılacak.
Kurban ve adak satış yeri kiraya verilecek | Kira yeri fiyatı ne kadar?
11.07.2019 - 10:01 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Darülaceze Başkanlığı tarafından adak ve kurban satış yeri bir yıl süreyle kiraya verilecek. Peki kira yeri fiyatı ne kadar?Kurban ve adak satış yeri kira fiyatları nasıl?
Etiketler : Kurban ve adak satış yeri kira fiyatları,
636306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636306.aspx
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