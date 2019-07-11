Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban ve adak satış yeri kiraya verilecek | Kira yeri fiyatı ne kadar?... Darülaceze Başkanlığı tarafından adak ve kurban satış yeri bir yıl süreyle kiraya verilecek. Peki kira yeri fiyatı ne kadar?Kurban ve adak satış yeri kira fiyatları nasıl? İşte detaylar.. Kurban ve adak satış yerinin kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık arttırma usulü ile Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda 16 Temmuz 2019 tarihinde Salı günü saat: 14:00' te yapılacak.

KİRA FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ