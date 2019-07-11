Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pilot çalışmaları devam eden yüz tanıma ile ödeme teknolojisinde müşteriler, sisteme bir defa biyometrik yüz tanımlama işlemi gerçekleştirdikten sonra yüzleriyle diledikleri kredi kartını eşleştiriyor. Uygulama sayesinde ödeme işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Garanti Teknoloji Genel Müdürü İlker Kuruöz “Biyometrik yüz tanıma sistemi ile kart bilgileri asla kopyalanamıyor ve ödeme işlemlerinde kullanıcıya tam bir güvenlik sağlıyor. Yüz tanıma gibi biyometrik teknolojiler sayesinde, şifre veya parolaya da ihtiyaç kalmaycak” diye konuştu.