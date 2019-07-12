Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin girişimcilik programlarından davet alan proje, dünyanın birçok ülkesindeki belediyeler tarafında da ilgi görüyor. Deveci Tech kurucusu Kerem Deveci tarafından geliştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) destekleriyle 2017 yılında hayata geçirilen ENLIL Projesi çerçevesinde, metrobüs hattı üzerine kurulan dikey rüzgâr türbinleri ile enerji üretimi yapılıyor. Topkapı durağında saha testleri yapılan projede, saatte ortalama bir kilovat enerji depolanıyor. Metrobüs yollarına yerleştirilen türbinlerin üzerine konulan solar panel aracılığıyla güneş enerjisinden de faydalanılan projede, hava sıcaklığı, nem, rüzgâr, karbondioksit değerleri ve olası deprem şiddeti de ölçülebiliyor. Norveç’te düzenlenen bir yarışmada birincilikle ödüllendirilen proje bir çok ülkeden davet alıyor. Global düzeyde belediyelerin kendilerine ulaşarak bilgi aldıklarını anlatan Kerem Deveci, “Cenevre, Madrid, Rotterdam belediyeleri ile Almanya, Meksika ve ABD’den de birkaç belediye bize ulaştı. Ayrıca İngiltere hükûmetinden bize ulaştılar. Bizi davet ettiler, bir toplantı yaptık. Şu anda süreç devam ediyor. Hem projeyi fonlamak hem de bize orada alan açmak istiyorlar” dedi.