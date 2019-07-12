Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO’nun Müttefik Dönüşüm Komutanlığı öncülüğünde, Polonya’nın Bydgoszcz şehrindeki Ortak Kuvvet Eğitim Merkezinde geçen ay CWIX 2019 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, komuta ve kontrol kabiliyetleri ile bilgi teknolojisi hizmetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik test edildi. Tatbikatta, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen yeni nesil savaş yönetim sistemi Advent açısından önemli bir gelişme yaşandı. Advent Taktik Data Link Modülü’nün (DLP) NATO ülkelerinin taktik data link sistemleriyle tam uyumluluk içinde çalıştığı ortaya koyuldu. Tatbikatta ayrıca HAVELSAN ürünleri Harbiye Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, KBRN Bilgi Sistemi, Kâşif Coğrafi Bilgi Sistemi ve dost birlik takip sistemleri de diğer ülke sistemleri ile NATO standartlarına uygun olarak yapılan veri değişim testlerinden tam not aldı.