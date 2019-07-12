Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İhracat ve ithalatta talep edilen belgelerin azaltılmasını hedefleyen TOBB’un öncülük ettiği çalışmalar kapsamında 126 ihracat belgesi, 187 tane de ithalat belgesi tespit edildi. Bu konularda hangilerinin, hangi gerekçelerle azaltılabileceğine yönelik özel sektöre başvuruldu. Firmalardan listelerde yer alan belgeler ve bu listelerde yer almamasına rağmen dış ticaret erbabı tarafından ihracat, ithalat işlemlerinde temin edilmesi gereken diğer belgeler hakkında görüş ve öneriler talep edildi.