TOKİ'den işyeri satışı detayları burada... TOKİ Hatay işyeri satışı gerçekleştirecek. Peki TOKİ Hatay işyeri satışı detayları neler? Açık artırma, 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 11:00'de TOKİ Merkez Bina Konferans Salonu Bilkent/Ankara - TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul'da yapılacak.

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