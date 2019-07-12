TOKİ'den işyeri satışı detayları burada... TOKİ Hatay işyeri satışı gerçekleştirecek. Peki TOKİ Hatay işyeri satışı detayları neler? Açık artırma, 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 11:00'de TOKİ Merkez Bina Konferans Salonu Bilkent/Ankara - TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul'da yapılacak.
TOKİ'den işyeri satışı | TOKİ Hatay işyeri satışı
12.07.2019 - 11:42 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TOKİ, Hatay Payas'ta 26 adet işyerini açık artırma ile satışa sundu. Peki satışın detaylaı nelerdir? İşte TOKİ Hatay işyeri satışı
Etiketler : toki,hatay toki ilan,
636554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636554.aspx
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