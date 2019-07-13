İran’ın başkenti Tahran’dan saat 21.50’de hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni, akşam saatlerinde Van Garı’na vardı. Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van’a gelen 66 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti. Deneme seferi olduğu için ilk yolcularını Van’a bırakan tren, gelecek haftadan itibaren Tahran’dan aldığı yolcuları Ankara’ya ulaştıracak.
Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van’a ulaştı
13.07.2019 - 04:15 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK’nın saldırıları sebebiyle 2015’te durdurulan Tahran-Ankara tren seferleri, güven ortamının sağlanmasıyla yeniden başladı.
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636715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636715.aspx
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