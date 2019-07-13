Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’dan saat 21.50’de hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni, akşam saatlerinde Van Garı’na vardı. Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van’a gelen 66 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti. Deneme seferi olduğu için ilk yolcularını Van’a bırakan tren, gelecek haftadan itibaren Tahran’dan aldığı yolcuları Ankara’ya ulaştıracak.