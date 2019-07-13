Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan düzenleme ile 15 lira olan yurt dışı çıkış harcı 50 liraya yükseldi. Düzenleme ile kaçak telefon kullanımının da önüne geçiliyor. Buna göre elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek. Kullanıcıların düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 250 lira kayıt ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığına yatırmaları hâlinde, bu cihazlar elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin numaralarıyla eşleştirilerek kullanılabilecek.