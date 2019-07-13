Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yedi bölgesi için ayrı ayrı İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayacaklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 maddelik Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerinde uygulamaya konulduğunu söyledi. Kurum “Eylem planı kapsamında dere yatağında bulunan ve acil olarak taşınması gereken 1.950 adet bina tespit ettik. Riskli bölgelerde yaşayan 2.000 aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız konutlara taşıyacağız. Hastane, okul, sağlık ocağı ve kaymakamlık binaları gibi vatandaşlarımıza hizmet veren kamu binalarını riskli bölgelerden bir an evvel kaldıracağız. Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine müsaade edilmeyecek. Menfez ve köprülerin kapasite ve sayıları artırılacak. Su hatları ve tüneller yapılacak. Diğer bölgelerimizle ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki altı ay zarfında da hazırlıklarımızı tamamlayarak her bölge için eylem planlarımızı kamuoyuyla, ilgili Bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımızla paylaşacağız” dedi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 78 AZALDI

Bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kurum “Önümüzdeki günlerde Sıfır Atık Yönetmeliği’ni yayımlayarak ülkenin her yerinde Sıfır Atık Projesi’ni yaygınlaştıracağız. Plastik poşetlerin oluşturduğu kirlilikle mücadele için bir karar aldık. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde plastik poşetleri ücretli hâle getirdik. Türkiye’deki beş büyük market zincirinin verilerine göre geçtiğimiz senenin ilk altı ayında 2 milyar 54 milyon olan poşet sarfiyatını bu sene 464 milyona düşürdük. Buna göre plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma görüldü” diye konuştu.