Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Kırsalda üretimin artması için bugüne kadar 14 bin projeye 4 milyar lira hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir adım daha atıyor. Bakanlık, üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği verecek. Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçirilecek proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacak. Proje kapsamında destekler hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimi depolanması ve paketlenmesine yönelik olacak.

GENÇLERE İSTİHDAM İMKÂNI

Projeyle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünlerinde eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak. Aynı zamanda üretimin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edilmesi sağlanarak üretim miktarı ve kalite artırılacak. Kırsala yönlendirilen gençler, aynı zamanda yapacağı sürdürülebilir yatırımlarla mevcut işletmelere emsal olacak.

GÜVENLİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Gençler kırsala yönlendirilirken onların ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar konusunda adımlar da atılacak. Köylerin hemen yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek. Kırsal iskân için ayrılan kaynaklardan koordinasyon mekanizması oluşturulacak. Kırsal alanda hayat standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasite geliştirilecek.

KREDİ GARANTİ FONU DESTEĞİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yaparak kırsal kalkınma desteklerinden yararlanacak illerde yaklaşık 300 milyon liralık kredi hacmi oluşturacak. Bakanlığın vermiş olduğu tüm desteklerin bir diğer yansıması da istihdam alanında kendini gösteriyor. Bugüne kadar 60 bin kişi kırsal kalkınma kapsamında istihdam edilirken, bu sayının 2023’e kadar 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

KADIN ORTAKLI ŞİRKETLER BELİRLENİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı yeni bir çalışmaya imza attı. Bakanlık yapacağı çalışmalarda kullanmak için hâkim ortağı ya da ortaklık payının yüzde 50 ve üstü kadın olan girişimcilere ilişkin bilgi toplamaya başladı. Böylece kadın ihracatçı envanteri oluşturulacağı öğrenildi. Bakanlık geçtiğimiz dönemde kadın ve genç girişimcilere yönelik bir anket çalışması da başlatmıştı.