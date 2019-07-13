Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,70 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,40 seviyesinde yer alıyor.