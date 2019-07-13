Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 34. Bunu daha da artırabilmek için devletin birçok desteği var. Bunlardan biri de ‘İşte Anne Projesi’. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor.Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.



0-15 YAŞ İÇİN



Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursa devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur’un açtığı programlara katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2 bin 400 liraya çıkıyor.



SİGORTASI ÖDENİYOR



Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.



BUNLARA DİKKAT!



İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.



İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.



Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.



Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.



İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.



BELGE GEREKİYOR



Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İşkur’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İşkur’un, 81 il müdürlüklerinde ‘İşte Anne Birimi’ var. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.



160 GÜN KURS



Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar, 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle ‘İşte Anne Projesi’ ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılanlara devlet 7 bin 200 lira maaş ödemiş oluyor.



ÇOCUK BAKIM YARDIMI



‘İşte Anne Projesi’ne katılan kadınlara çocukları için kreş desteği de sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılanların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek, program süresince devam ediyor. Bunun için çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslim edilmesi yeterli. (Posta)