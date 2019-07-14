Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto cihazlarına yönelik AR-GE çalışmaları yapan Rovenma, farklı kurumların ihtiyaçlarını temel alarak Kindi Kripto ürün ailesini geliştirdi. Cihaza ait tüm elektronik kartların, sayısal tasarımların, fpga kartların, kartlara ait özel core tasarımların, yazılımların, mekaniklerin, sistemlerin üretimlerinin kendileri tarafından yapıldığını vurgulayan Rovenma Teknik Müdürü Şadi Çağatay Öztürk, bu sayede herhangi bir arka kapı (back door) olma riskini de ortadan kaldırdıklarını söyledi. Cihazın tüm kurumlar tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Öztürk, donanımsal şifreleme sayesinde en yüksek hızda şifreleme yapıldığından, kullanıcılara gecikmenin neredeyse hiç yaşatılmadığını ve 1 mikrosaniye düzeyine çekildiğini dile getirdi.