Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türk Patent ve Marka Kurumu’na bu yılın ilk yarasında yapılan başvurular yüzde 4 artarak 8 bin 190 oldu. Başvuruların 2 bin 671’i yerli, 5 bin 519’u ise yabancı firmalar tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu dönemde 61 bin marka başvurusu yapılırken, bunun 40 bin 63’ü tescil edildi. Yerli marka başvuruları ise toplam başvuruların yüzde 91’ini oluşturdu. Kurumun bir diğer çalışmalarından olan faydalı model başvurularında ise ilk 6 ayda bin 304’ü yerli 35’i yabancı olmak üzere toplamda bin 339 başvuru yapıldı. 2018 yılına kıyasla faydalı model başvurularında yüzde 6’nın üzerinde bir azalma yaşandı. Yine yılın ilk yarısında Türkiye’ye özgü ürünlerin coğrafi işaretlenmesi de devam ettirildi. Bu dönemde 64 coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilirken 34’ü tescil edildi.