Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyaretindeki temaslar meyvelerini vermeye başladı. Söz konusu temaslar ve EXPO 2019 Pekin’deki Türkiye Millî Günü açılışı sebebiyle Çin’de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uzun süredir ilk defa Türkiye’den Çin’e 25 ton kirazın ihraç edildiğini açıklamış, sebze-meyve, deniz ve süt ürünlerinde de gerekli izinlerin çıkacağına ilişkin beklentilerini dile getirmişti. Pekcan, uzun süredir Çin’e Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engellerin aşıldığını belirterek ihracat izninin çıktığının müjdesini verdi. Pekcan “Pekin ziyaretimde uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin’e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi” diye konuştu.

39 FİRMAYA İZİN

Pekcan, bu güzel gelişme sayesinde Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış olduğunu ifade ederek, şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firmanın Çin’e Antep fıstığı satabileceğini belirtti. Firma sayısının artması için üretici ve sanayicilerin şartlarını iyileştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Pekcan, ihracatçılara pazara giriş belgesi, fuar katılımı, yurt dışı birim kurulumu, marka ve tanıtım destekleri gibi birçok konuda destek sağladıklarını vurguladı.

YILDA 72 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPIYORUZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye’nin kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu sene sadece 5 ayda 52,6 milyon doları geçti. Geçen yıl en yüksek kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 29,5 milyon dolarla İtalya’ya gerçekleştirilirken, Almanya, Suudi Arabistan, Irak, Portekiz ve İsrail de Türk Antep fıstığını tercih eden ülkeler arasında başı çekti.