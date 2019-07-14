Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sunuldu. Böylece “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan can suyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu. “Girişimcilikte Önce Kadın” programı ile bugüne kadar 54 bin kadına ulaştıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Projeyle son 4 yılda 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer oluşturduk” dedi.
Vodafone 54 bin kadın girişimciye can suyu oldu
14.07.2019 - 03:50 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri verildi.
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636946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636946.aspx
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