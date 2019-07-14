Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sunuldu. Böylece “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan can suyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu. “Girişimcilikte Önce Kadın” programı ile bugüne kadar 54 bin kadına ulaştıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Projeyle son 4 yılda 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer oluşturduk” dedi.