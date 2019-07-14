Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilecek fuarı 90 ülkeden 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda aralarında İngiltere, Amerika, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukranya, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Malezya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu alım heyetlerinin 3,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması hedefleniyor.