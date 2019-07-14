Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilecek fuarı 90 ülkeden 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda aralarında İngiltere, Amerika, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukranya, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Malezya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu alım heyetlerinin 3,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması hedefleniyor.
CNR’da 3,5 milyar dolarlık dev buluşma
14.07.2019 - 03:54 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya gıda sektörünün yakından takip ettiği CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.
Etiketler : cnr expo,cnr food,
636947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636947.aspx
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