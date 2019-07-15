Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, altı ayda tedavüle verilen madenî ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi. Tedavüle sunulan madenî paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL’lik bozuk para girdi. Verilere göre, altı ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Türk halkının cebindeki madenî ufaklık para sayısı 2009’dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madenî paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.

Darphane verilerine göre, 2009’dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi.