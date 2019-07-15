Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, sondaj çalışmasının başarılı geçtiği iddia edilirken, ‘Türkiye, S-400 füzeleri sebebiyle ABD’den gördüğü onca baskıya rağmen geri adım atmadı’ ifadelerine yer verilerek, bilgi AB kaynaklarına dayandırıldı. AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulayacağı öne sürülen haberde, Türkiye’nin doğalgazla ilgili faaliyetlerine devam edeceği ve bu uğurda çok para harcadığı ifade edildi.

Bu arada KKTC medyasına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye’nin faaliyetleri sürecek. Türkiye, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını korumakta kararlı. Öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürüyoruz. Böylece Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak ısrarla sürdürdükleri tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla cevap veriyoruz” şeklindeki ifadelerine de yer verildi.