Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tören kapsamında TİM Demokrasi ve Millî Birlik Fidanlığı’na 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Şehitleri hatırasına fidan dikimi gerçekleştirildi. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Şehitlerimiz için diktiğimiz fidanlar; yine gölgesinde büyüyecekleri bayrağımızın altında, şehitlerimizin hatırasını ilelebet yaşatacaktır” dedi. Türkiye demokrasisi ve ekonomisinin bugün ulaştığı noktada Türk halkının destansı kahramanlığının payının büyük olduğunun altını çizen Gülle şunları kaydetti: Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olan bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye’yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girdi. Artık Türkiye vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar milli iradenin tüm süreçlerde hâkim olduğu; gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin, Türkiye’nin geleceğine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği, bir döneme girmiştir.