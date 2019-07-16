Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçeriği sektörden 230 firmayla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde belirlenen eğitimlere katılan gençlerin yüzde 40’ının bir yıl içerisinde bilişim ve teknoloji sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlaması için gerekli yetenek açığına dikkat çeken Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı “Yapılan araştırmalara göre hem dünya genelinde hem de Türkiye’de önemli bir yetenek açığı var. Türkiye’deki işverenlerin yüzde 66’sı açık pozisyonları doldurmakta zorlanırken ülkemiz, yetenek açığında dünyada 6’ncı sırada yer alıyor. Buradan yola çıkarak hem ‘İşim Gücüm Kod’ ile hem de hayata geçirdiğimiz diğer eğitim projelerimizle öncelikli hedefimiz Türkiye’nin özellikle teknoloji alanında yetenek açığını kapatmak” dedi.